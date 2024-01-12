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Гривня укріплюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

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Гривня укріплюється після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
Курс гривні продовжує укріплюватися після падіння до історичних мінімумів цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 січня, до 37,8386 грн/$, порівняно із 37,9982 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро укріпився одразу на 35 копійок – до 41,3879 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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