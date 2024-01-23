Telegram запустить голосові та відеоповідомлення з автоматичним видаленням

Месенджер Telegram у січні запускає низку оновлень, включно з одноразовим переглядом відео- та аудіоповідомлень, можливістю призупинити запис під час надсилання відео- чи аудіоповідомлення та новими елементами керування часом прочитання.

Ще у вересні 2023 року в додатку з'явилася можливість перегляду фотографій і відео в режимі "одноразовий перегляд" у чаті між двома користувачами, тепер компанія поширює цю функцію на голосові та відеоповідомлення, пише TechCrunch.,

Користувачі можуть натиснути піктограму мікрофона, щоб почати запис, а потім потягнути вгору, щоб торкнутися піктограми "переглянути один раз", щоб дозволити одержувачу почути голосове повідомлення або переглянути відеоповідомлення лише один раз.

Крім того, Telegram розгортає можливість призупиняти та відновлювати запис голосових і відеоповідомлень через те саме меню.

Telegram також додає можливість людям бачити, коли одержувач читає ваше повідомлення в приватних чатах один на один. Цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях.

Компанія також представляє деякі нові функції для платних користувачів. Тепер преміум-користувачі можуть приховувати свій час читання, але можуть переглядати час прочитання інших людей, якщо вони поділилися ним публічно.

Крім того, платні користувачі можуть вибрати, хто може першим надсилати їм повідомлення. Вони можуть вибрати "Усі" або "Мої контакти та преміум-користувач".