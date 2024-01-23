Ціна зросла в 10 разів: Фонд держмайна провів аукціон з продажу паркетного цеху в Рівненській області

Фонд державного майна 23 січня провів аукціон з приватизації паркетного цеху, який знаходиться на балансі Костопільського лісгоспу. За нього запропонували 11,22 млн грн при початковій ціні 1,13 млн грн.

Як свідчать дані на сайті "Прозорро.Продажі", переможцем аукціону стало львівське ТОВ "Алюфініш Україна" Олександра і Галини Мороз, передає LIGA.net.

Місяць тому ця ж компанія виграла аукціон із приватизації деревообробного цеху в розташованому неподалік місті Ківерці, але не заплатило й було дискваліфіковане.

На повторному аукціоні перемогла інша компанія Олександра і Галини Мороз ТОВ "Гальванічні технології", але вже з нижчою ставкою. Така схема дозволить їм зекономити щонайменше 3 млн грн. Повторний аукціон відбувся 9 січня, станом на 23 січня інформації про оплату ще не було.

Паркетний цех у Клевані приватизують разом із котельнею та обладнанням, але без будь-яких умов.