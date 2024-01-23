Росія знайшла спосіб відновити розрахунки з Туреччиною

Уряди Туреччини та Росії знайшли часткове вирішення проблеми з грошовими переказами з Росії до Туреччини для чотирьох секторів економіки.

Турецькі експортери готового одягу, текстилю, взуття та продовольства почали отримувати оплату через державний банк Emlak Katılım Bankası, повідомляє російське фінансове видання Frank Media із посиланням на газету Ekonomim.

За її інформацією, наразі Міністерство торгівлі Туреччини веде переговори для вирішення проблем з отриманням коштів з Росії для компаній автомобільного та машинобудівного секторів.

Згодом турецький держбанк Emlak Katilim підтвердив, що грошові перекази з Росії надходять без жодних проблем.

"У нас немає проблем із грошовими переказами з Росії. Ідеться зокрема про перекази у системі SWIFT як і рублях, і у доларах США. Якщо в документах чітко прописані цілі платежу і з цим немає жодних проблем, то операцію буде успішно виконано", – запевнив представник банку.

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Як повідомлялося, з грудня минулого року майже всі банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини з кредитними організаціями у Росії та призупинили обробку їх платежів, побоюючись вторинних санкцій США.

Банки аргументували це рішення тим, що оплата могла здійснюватись за санкційний товар. У підсумку, перекази коштів з РФ до Туреччини майже припинилися з 1 січня 2024 року.