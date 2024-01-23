Нова наглядова рада "Укрексімбанку" обрала голову

Новий склад наглядової ради державного "Укрексімбанку" обрав своїм головою банкіра Ростислава Футало.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні наглядової ради банку, що відбулося 22 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Футало з 2020 року і до цього дня працює в бельгійській банківській групі KBC і в торговому банку CSOB на основі довгострокового консалтингового договору, а з 2019 року є консультантом проєкту Respeecher з питань партнерства та зв'язків між інвесторами США та України у Європейській Комісії.

Читайте також: Кабмін призначив радника Єрмака у наглядову раду державного "Укрексімбанку"

Як повідомлялося, оновлена наглядова рада "Укрексімбанку" розпочала свою роботу 15 січня, хоча більшість її членів уряд призначив ще у травні 2023 року.

У якості представників держави до наглядової ради увійшли: Олександр Бевз, Юрій Буца та Вікторія Страхова.

У якості незалежних членів до наглядової ради увійшли: Сільвія Юмі Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт С. Коссманн, Домінік Меню та Ростислав Футало.