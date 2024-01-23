Латвія виділила 16 мільйонів євро на підтримку біженців із України

На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади Латвії у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд на період до літа 2024 року виділив 15,62 млн євро.