"Підтримка від США критично важлива": Шмигаль обговорив фінансову допомогу з Єллен

Продовження фінансової підтримки від США критично важливе для стабільності економіки України в умовах війни.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час онлайн-розмови з міністром фінансів США Джанет Єллен, у якій також взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує пресслужба уряду.

"Тісно співпрацюємо з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховуємо на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", – зазначив Шмигаль.

Він також назвав високим рівень співпраці зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер над реалізацією кроків і реформ для зростання економіки.

В українському уряді зауважили, що окрема увага під час розмови була приділена конфіскації російських активів і спрямуванню цих коштів на підтримку України.

"Своєю чергою Міністр фінансів США Джанет Єллен високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків та запевнила, що підтримка нашої держави залишається топ-пріоритетом для президента Джо Байдена та уряду США", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, на початку січня у Білому домі заявили, що кошти для виділення нових пакетів військової допомоги Україні закінчилися, для її продовження потрібне рішення Конгресу США.

Нагадаємо, Конгрес США не зміг ухвалити до новорічних канікул закон, який передбачає виділення коштів для України. До розгляду цього питання конгресмени планували повернутися у січні.

Нагадаємо, восени минулого року Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.