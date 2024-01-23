Кабмін виділив 34 мільйони на ремонт табору для російських військовополонених

Кабінет Міністрів виділив 34,05 мільйона гривень із резервного фонду держбюджету на ремонт одного з таборів для утримання полонених російських військовополонених.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 23 січня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"На виділені урядом кошти будуть відремонтовані та відповідним чином обладнані будівлі та інженерні комунікації в одному з таборів. Це збільшить спроможності України з тримання військовополонених та дозволить тримати їх з дотриманням як міжнародних норм, так і норм українського права", – прокоментували рішення у Мінекономіки.

Кабмін також дозволив на період воєнного стану здійснювати інші витрати на заходи, пов’язані із утриманням військовополонених, за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

"Як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна неухильно дотримується відповідних норм міжнародного права", – додали у міністерстві.