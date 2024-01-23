БЕБ провело обшуки у мережі покерних клубів Full House. Їх обшукують втретє за останніх три роки. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві, Харкові та Одесі.

В рамках розслідування справи оголошено 4 підозри про вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна організація азартних ігор), ч. 3 ст. 209 (Легалізація злочинних доходів) КК України, повідомляє пресслужба БЕБ.

БЕБ не називає мережу, але оприлюднені фото вказують на клуб Full House на Хрещатику. На його сторінках у соцмережах повідомляється, що клуб тимчасово не працює. Також не працює однойменний покерний клуб в Одесі, хоча клуб Full House "Milena" у Харкові анонсує новий турнір, який має відбутися вже завтра.

У БЕБ нагадали, що в липні минулого року правоохоронці вже проводили обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. На вилучене майно вартістю понад 16 млн грн накладено арешт.

"Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор", – додали у БЕБ.

У цьому ж покерному клубі правоохоронці проводили обшуки у червні 2021 року.

Цього разу за адресами розміщення покерних клубів правоохоронці провели три обшуки. За їх результатами вилучено понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо. Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки.

За даними слідства, група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри – кеш-гру в покер.

"У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного Поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри. Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру", – пояснили у БЕБ.