Мінінфраструктури анонсувало реформу внутрішніх автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує провести реформу внутрішніх пасажирських перевезень протягом 2024 року на основі цифровізації.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Цього року разом із реформою міжнародних пасажирських перевезень починаємо займатись внутрішними. Зараз працюємо над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали. Питання дуже комплексне і значно складніше ніж міжнародні перевезення. В основі всього точно буде цифровізація", – сказав урядовець.

Він додав, що зараз опрацьовується той досвід, який вже є в українських містах.

Деркач повідомив, що під час поїздки до Львова вивчалися перші результати запровадження цифрових рішень, зокрема:

автоматизована систему оплати проїзду через валідатори та цифрову картку на міських маршрутах;

система оплати обліку на пристороях ПРРО на автобусних маршрутах ОДА;

встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів.

"Також ознайомилися з реалізацією концепції Smart City та роботою центру керування рухом в місті. Окремими питаннями є залучення міжнародних коштів для оновлення автопарку та виробництвом власного громадського транспорту. Останнє вивчали на досвіді заводу "Електрон", – додав Деркач.

Як повідомлялося, 11 грудня 2023 року у Львові стала доступною безготівкова оплата проїзду на усіх міських маршрутах.