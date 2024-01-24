Найбільший банк Кіпру пішов з Росії

Найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus – закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними центробанку РФ, кіпрський банк припинив акредитацію своїх відділень в Росії з 22 січня, пише The Moscow Times.

Представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

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Як повідомлялося, раніше у січні цього року швейцарський банк Banque Cramer&Cie SA закрив своє представництво у РФ, яке розпочало роботу у 2018 році.

Наразі загальна кількість представництв іноземних банків у РФ зменшилася до 23.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв, який веде центробанк РФ, налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво – киргизького "Аїл банку".