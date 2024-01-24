Литва та Естонія підтримали ідею заборонити імпорт російського зерна

Латвія домоглася підтримки своєї ініціативи щодо заборони імпорту російського зерна з боку Литви та Естонії. Утім, для того, щоб цей захід був дієвим, необхідні рішення на рівні Євросоюзу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня, передає Інтерфакс-Україна.



За її словами, Латвії самотужки немає сенсу виступати проти імпорту російського зерна, оскільки односторонні обмеження не досягнуть мети. Це буде "забороною на папері", яка реально не діятиме, оскільки зерно потраплятиме до Європейського Союзу і, зокрема, до Латвії іншими шляхами.



Тому Латвія, як зазначила прем'єрка, стала першою країною, яка на рівні ЄС порушила це питання і має намір надалі роз'яснювати необхідність заборони імпорту.



На прохання прокоментувати твердження представників Литви про те, що саме Латвія є великою проблемою з погляду імпорту російського зерна, Силіня відповіла, що ці заяви покликані відвернути увагу, тому що "в їхніх портах здійснюється досить велика перевалка".



Латвія, за даними Мінземлеробства країни, є другим за величиною імпортером російських сільськогосподарських та продовольчих продуктів до ЄС після Іспанії.

Як повідомлялося, на початку року міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс запропонував заборонити імпорт і транзит російського та білоруського зерна до країн Європейського Союзу.