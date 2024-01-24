"Приватбанк" збільшив чистий прибуток до 38 мільярдів

За результатами 2023 року державний "Приватбанк" отримав чистий прибуток у 37,8 млрд грн, що на 7,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

Минулого року банк також збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% – до понад 30 млрд грн. Водночас обсяг депозитів збільшився на 18% до 85 млрд грн.

Таке зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу "Приватбанку" на 16,7 млрд грн. Ще 3 млрд грн приросту чистого процентного доходу забезпечені процентною політикою банку НБУ протягом 2023 року.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягши 24,4 млрд грн. "В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем", – додали в пресслужбі.

До того ж якість кредитного портфеля поступово покращується, що дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшились на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

За результатами 2023 року "Привабанк" спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено в 2021-2022 роках одночасно з дивідендами).

Більша частина чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету.

Як повідомлялося, попри повномасштабну війну "Приватбанк" завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн.