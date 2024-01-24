СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

Служба безпеки повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення президента Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби дл війни в Україні.

Як уточнили в Службі безпеки, із початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів рашисти використовують й інші "вироби" корпорації Обносова, серед яких: крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59, а також керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Також відомо, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – пособництво у веденні агресивної війни.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.