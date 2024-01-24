Болгарія хоче конфіскувати великий російський туристичний курорт на узбережжі Чорного моря

У Болгарії депутати від правлячої більшості готують закон, який дозволить передати під контроль держави великий російський туристичний курорт Камчія, що на узбережжі Чорного моря.

Як пише Euractive, курорт "Камчія" належить російській столиці Москві, але управляється громадянами Болгарії, які формально не підпадають під режим санкцій ЄС. Депутат Івайло Мірчев описує курорт як російський анклав на узбережжі Болгарії, який діє понад 14 років.



"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на триваючу війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, і нові санкції ухвалюються у відповідь на невпинну агресію Росії. Для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон" – наголосив депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".



Незадовго до початку війни в Україні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі.



Тиждень тому болгарські ЗМІ повідомили, що Департамент майна Москви звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії "Лукойл" керівником центру "Камчія".



Директива Москви щодо курорту з’явилася на тлі блокування чи конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.



Згідно з останніми даними, опублікованими владою у 2019 році, у Болгарії близько 300 тисяч росіян володіють понад 500 тисячами об’єктів нерухомості.



Болгарія – єдина країна ЄС, яка не запровадила санкції проти жодного російського громадянина чи компанії з санкційного списку ЄС, оскільки в державі немає інструментів для виконання санкцій.



Хоча болгарська правова система передбачає лише процедуру арешту активів, а не їх заморожування, країни ЄС, такі як Болгарія, повинні безпосередньо застосовувати санкції, тобто податкові органи повинні ініціювати процедури заморожування, навіть якщо жодне національне законодавство не передбачає таких процедур.