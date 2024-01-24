Польща та Україна розпочинають технічні переговори щодо експортних ліцензій

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів країна розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій.

Як пише Polskie Radio, він заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та допоможуть припинити торгову суперечку між Варшавою та Києвом, передає "Європейська правда".

"Наші експерти з Мінагрополітики спілкуватимуться з фахівцями Міністерства сільського господарства України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар.

Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки", – пояснив польський урядовець.

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Секерський уточнив, що початок переговорів поки що не означає скасування ембарго і наразі воно залишатиметься в силі.

"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось, і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – сказав очільник польського Мінагро.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.