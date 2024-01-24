США забезпечать бюджетну підтримку для України на $11,8 мільярда, – Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у тому, що адміністрація Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі $11,8 млрд у межах запиту на додаткове фінансування.

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву Мінфіну США за підсумками онлайн-зустрічі з українським прем’єром.

У ньому зазначається, що Єллен "підкреслила важливість якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про фінансову підтримку України".



Мінфін заявив, що лідерство США у наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік, що підтримує життєво важливі державні операції, включаючи лікарні, школи та служби швидкого реагування.



"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", – заявили у Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн.



"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (разом з тим допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США у глобальному масштабі", – наголосило Міністерство фінансів.