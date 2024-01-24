США забезпечать бюджетну підтримку для України на $11,8 мільярда, – Єллен
Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву Мінфіну США за підсумками онлайн-зустрічі з українським прем’єром.
У ньому зазначається, що Єллен "підкреслила важливість якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про фінансову підтримку України".
Мінфін заявив, що лідерство США у наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік, що підтримує життєво важливі державні операції, включаючи лікарні, школи та служби швидкого реагування.
"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", – заявили у Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн.
"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (разом з тим допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США у глобальному масштабі", – наголосило Міністерство фінансів.