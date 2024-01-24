"Маніфест 42" скасував акцію протесту проти свавілля силовиків після доручень Зеленського силовикам

Громадський рух "Маніфест 42" скасував анонсовану на 1 лютого попереджувальну акцію протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

"Це частина нашої відповідальності у переговорах, в рамках яких органами державної влади прийнято пакет важливих рішень", – йдеться у заяві руху.

Зокрема, учасники "Маніфесту 42" зауважують, що влада взяла на себе зобов'язання здійснити конкретні кроки за всіма трьома пунктами вимог:

Президент України зафіксував політичну позицію щодо проблеми сумнівних з точки зору закону й суспільної моралі "маски-шоу" на українських підприємствах з боку тилових силовиків. Після цього були здійснені кроки юридичного характеру, внаслідок яких підприємець Ігор Мазепа вийшов із СІЗО на волю. При Президентові України буде створена Рада підтримки бізнесу у період воєнного стану, яка виконуватиме функцію оперативного реагування на проблеми українського бізнесу, зокрема, на прояви свавілля силовиків. Уряд почав опрацювати законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом "Маніфест 42" із залученням провідних юристів, спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями у погонах при проведенні обшуків, арешті рахунків та майна.

"Ми прослідкуємо, щоб найближчим часом ці ініціативи були внесені на розгляд Верховної Ради. У цьому ж пакеті буде законопроєкт, яким всі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини", – наголошується у заяві руху.

Учасники "Маніфесту 42" також обіцяють докласти зусиль, щоб робота Ради підтримки бізнесу у період воєнного стану була публічною, із залученням ЗМІ, а його рішення враховувалися правоохоронними органами.

Громадський рух у своїй заяві відзначає лідерство Президента України та керівництва економічного блоку Уряду в оприлюдненні державницької позиції у проблемі стосунків тилових силовиків та бізнесу.

"Водночас маємо відзначити суттєві ризики, які можуть вплинути на ефективність напрацьованих рішень", – зауважують учасники руху.

У звʼязку з цим "Маніфест 42" очікує від влади наступних кроків:

залучення представників національних Бізнес Асоціацій до аудиту вжитих правоохоронними органами обмежувальних заходів щодо суб'єктів господарювання у кримінальних провадженнях та визначення їхньої доцільності, адже в іншому випадку силовики перевірятимуть самі себе;

обовʼязкового узгодження з представниками провідних Бізнес Асоціацій України всіх текстів законопроєктів, які вноситимуться Урядом на розгляд Верховної Ради згідно з рішенням РНБО від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану";

притягнення до відповідальності посадових осіб, які зловживаючи владою та вільним трактуванням законодавства, наносять шкоду роботі підприємств України, а також національній безпеці держави та її міжнародній репутації.

Громадський рух "Маніфест 42" також закликає бізнес спільноту України та ЗМІ консолідувати зусилля для суспільного контролю за реалізацією рішення РНБО від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану", введеного в дію указом Президента України №21/2024.