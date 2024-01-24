У "Прозорро.Продажі" назвали десятку найактивніших міст України

За підсумками 2023 року щорічний рейтинг міст "Прозорро.Продажі" очолили Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ.

Як повідомили в Міністерстві економіки, загалом до рейтингу потрапили 26 міст, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро.Продажі минулого року.

"Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1,6 млрд гривень. Це приклад того, як підвищення спроможності кожного окремого міста чи селища наближає нас до відновлення економіки країни загалом", – зазначив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Так, органи місцевого самоврядування в Золотоноші успішно провели минулого року 61 аукціон із 78 оголошених. Завдяки ним місцевий бюджет отримав майже 1,9 млн грн. Водночас 168 успішних торгів принесли Балті понад 23,3 млн грн. А столичний бюджет у 2023 році поповнився на понад 141,4 млн грн за підсумками майже пів тисячі аукціонів.

До першої п’ятірки міст із найвищою ефективністю управління майном через онлайн-аукціони потрапили також Луцьк та Лубни. Міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно від реалізації комунальних активів.

До топ-10 міст за підсумками 2023 року також увійшли Чернівці, Дніпро, Тернопіль, Львів та Кременчук.

Львів, який посів 9-ту сходинку, за результатами минулого року залучив найбільше коштів у системі серед усіх міст – майже 160,4 млн грн.