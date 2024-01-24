ООН відкрила рахунок у російському банку для отримання внесків від влади РФ

Секретаріат Організації Об’єднаних Націй (ООН) у 2022 році відкрив рахунок у російському банку, який використовується для отримання внесків.

Інформацію про це представник ООН підтвердив російському фінансовому виданню Frank Media.

"Відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали оплати зіткнулися з проблемами, викликаними санкціями", – пояснив представник ООН.

Він зазначив, що організація прагне допомагати всім державам-членам ООН у виплаті внесків, оскільки інакше вони втрачають право голосу. Назву банку, де було відкрито рахунок, представник організації не розкрив.

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, член Організації, який має заборгованість зі сплати грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків за два повні попередні роки. Генеральна Асамблея може, однак, дозволити такій країні брати участь у голосуванні, якщо вона визнає, що прострочення платежу обумовлена незалежними від неї обставинами.

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СРСР став членом ООН наприкінці жовтня 1945 року, у 1991 році його місце зайняла РФ. За даними на сайті ООН, Росія відсутня у списках країн-боржників.

У 2023 році РФ сплатила обов'язкові внески в рамках регулярного бюджету ООН на суму $54,6 млн, стільки ж вона сплатила у 2022 році.