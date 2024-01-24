Україна домовилась про співпрацю з найбільшою біржою Великої Британії
Від України документ підписала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
"У співпраці з Урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну", – сказала Свириденко.
За її словами, Україна перейматиме найкращий британський досвід для відновлення та розвитку.
- Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована, зокрема, на:
- сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;
- розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;
- допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.
Як зазначив Leadership Council Chair TheCityUK Брюс Карнегі-Браун, Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України.
У свою чергу, генеральний директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт акцентувала на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.
"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", – зазначила Хоггетт.