Україна домовилась про співпрацю з найбільшою біржою Великої Британії

Міністерство економіки України, Лондонська фондова біржа (London Stock Exchangе, LSE) та британська організація TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг через "Хаб City-Ukraine".

Від України документ підписала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"У співпраці з Урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну", – сказала Свириденко.

За її словами, Україна перейматиме найкращий британський досвід для відновлення та розвитку.

Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована, зокрема, на:

сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;

розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;

допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.

Як зазначив Leadership Council Chair TheCityUK Брюс Карнегі-Браун, Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України.

У свою чергу, генеральний директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт акцентувала на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.

"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", – зазначила Хоггетт.