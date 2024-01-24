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Аграрії отримали від початку року пільгових кредитів на мільярд

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Аграрії отримали від початку року пільгових кредитів на мільярд
Із початку 2024 року 375 агрогосподарств уже отримали 3 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Як уточнили у Міністерстві аграрної політики, із них за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9" – 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії:

  • Київщини – 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;
  • Харківщини – 194,7 млн грн – для 20;
  • Чернігівщини – 161,5 млн грн – 16;
  • Львівщини – 145 млн грн – для 31;
  • Дніпропетровщини – 110,8 млн грн для 22;
  • Вінниччини – 108 млн грн – для 33.

Водночас за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства трьох областей: Харківської – 186,7 млн грн виділено для 19 господарств, Київської – 128,9 млн грн для 27 та Львівської – 127,6 млн грн – для 21.

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