При закупівельних агенціях Міноборони створять наглядові ради за участі міжнародних партнерів

При двох закупівельних агенціях Міністерства оборони, що опікуються тиловим забезпеченням армії та закупівлею озброєння і техніки, з’являться наглядові ради. До них увійдуть основні міжнародні партнери України.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, коментуючи питання зміни системи закупівель для потреб Сил оборони, передає Укрінформ.

"Ми рухаємось у двох напрямках: по-перше, активно співпрацюємо з правоохоронними органами, система чинить опір, однак ми його здолаємо. Наприклад, у грудні СБУ та Офіс генпрокурора у взаємодії з Міноборони ліквідували корупційну схему на придбання боєприпасів для ЗСУ майже на 1,5 млрд грн, які були виведені з України. Ці гроші 100% будуть повернені найближчим часом в український бюджет, ми над цим працюємо разом із СБУ.

По-друге, працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно. Це важливо. Тобто ми впроваджуємо нову архітектуру закупівель саме за стандартами НАТО", – сказав Кліменков.

За його словами, раніше Міноборони встановлювало правила закупівель, проводило торги, саме перевіряло якість, що створювало корупційні ризики. Тепер система змінилась.

Наразі Міноборони формує політику і контролює процеси, а закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції. Зокрема, тилове майно закуповує "Державний оператор тилу", а зброю – Агенція оборонних закупівель.

"Найближчим часом ми будемо посилювати контроль цих агенцій шляхом створення наглядових рад. Незабаром ми оголосимо конкурс на відбір рекрутингової компанії, яка допомагатиме вибрати кандидатів для цих наглядових рад", – додав Кліменков.

Також він підтвердив, що до складу наглядових рад увійдуть основні міжнародні партнери України.