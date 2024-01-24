Шмигаль оголосив про будівництво трирівневої лінії оборони вартістю десятки мільярдів гривень

Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках, на це вже виділено десятки мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив спільному з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо брифінгу в Ужгороді, передає Укрінформ.

"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів – це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед", – розповів Шмигаль.

За його словами, спецтехніку для будівництва оборонних споруд Україна може придбати у Словаччини.

"Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки", – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що зокрема словацькі приватні компанії постачатимуть броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

"Сьогодні можу сказати, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це", – зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялося, Кабмін від початку року виділив 20 мільярдів гривень на зведення фортифікаційних укріплень.

У грудні минулого року уряд також виділив 788 мільйонів гривень на закупівлю автотехніки та спецтехніки для розмінування та зведення фортифікацій.