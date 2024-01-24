Борг за електроенергію за "зеленим тарифом" у 2023 році перевищив 19 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

Загальний рівень розрахунків ДП "Гарантований покупець" у 2023 році з промисловими виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом становить 60,05%, що на 5% більше, ніж у 2022 році (55,3%).

Як свідчать дані на сайті підприємства, рівень розрахунків за січень 2023 року становить 90,9%, лютий – 57,9%, березень – 51%, квітень – 58,7%, травень – 48,3%, червень – 45,1%, липень – 47,8%, серпень – 56%, вересень – 71%, жовтень – 82,5%, листопад – 91,1%, грудень – 76,1%, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що "ГарПок" сплатив ВДЕ-генерації за придбану 2023 року 29,35 млрд грн. Виходячи з цього, борг перед "зеленою" генерацією за минулий рік становить 19,1 млрд грн.

При цьому заборгованість НЕК "Укренерго", яка виконує спецзобов'язання щодо компенсації "зелених" тарифів, за 2022-2023 роки становить 31,5 млрд грн, що на 1 млрд грн менше, ніж на кінець листопада минулого року.

Розрахунки на 2021 рік зроблено на 99,07%. Балансуюча група "ГарПоку" налічує понад 920 учасників із загальною потужністю 7,5 тис. МВт.