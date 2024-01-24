Офіс генпрокурора попросить Кабмін призначити керівників податкової та митної служб

Офіс генерального прокурора разом із бізнес-асоціаціями звернеться до Кабінету Міністрів із закликом про призначення керівників Державної податкової служби, Державної митної служби і Держспоживслужби.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час спільного брифінгу з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком за підсумком зустрічі представників Офісу генпрокурора з провідними бізнес-асоціаціями, передає Укрінформ.

"Взаємодію бізнесу і державних органів поліпшить обрання професійних керівників контролюючих органів – Державної податкової служби, Державної митної служби і Держспоживслужби. Сьогодні ми це спільно обговорювали з бізнес-спільнотою, це наше спільне прохання до Кабінету Міністрів: обрати керівників цих органів. Вони мають формувати політику і взаємодіяти з бізнесом. Ми ухвалили звернутися щодо призначення керівників і продовжити наш діалог з бізнес-спільнотою", – сказав Костін.

За його словами, з представниками бізнес-асоціацій було домовлено кожні три місяці проводити зустрічі з тим, щоб разом вирішувати проблемні питання.

Висловлюючись щодо рішення РНБО стосовно тримісячного мораторію на проведення процесуальних дій, що можуть заблокувати роботу підприємств, генпрокурор зазначив, що за цей час потрібно провести аналіз кримінальних проваджень, а також ініціювати законопроєкти, які приберуть "сірі зони" в регуляторному законодавстві.

"Потрібно прибрати правову невизначеність, яка часто приводить до того, що правоохоронні органи піддаються критиці за те, що вони розслідують певні провадження, або піддаються критиці за те, що не розслідують провадження. Ми готові для цього співпрацювати й готові надавати деталі, які ми узгодили з бізнес-спільнотою", – зазначив Костін.

Своєю чергою Ващук зазначив, що Офіс бізнес-омбудсмена готовий надати майданчик для розмови представників Офісу генпрокурора з бізнесом.

"Очевидно, що люди уже зачекалися на таку можливість. Остання така зустріч була два роки тому, у січні 2022 року. Важливою темою, яка сьогодні порушувалася, є тема пропорційності і передбачуваності, тобто коли приймаються рішення органами досудового розслідування, щоб вони були пропорційними до того, що відбувається, щоб не було сприйняття селективної несправедливості, яке, на жаль, останніми тижнями розповсюдилося. Щоб кожен на своєму місці виявляв управлінську розсудливість, щоб було справедливе адміністрування", – сказав Ващук.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО ухвалила запровадити мораторій терміном три місяці на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

Відповідно до рішення РНБО, також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних.