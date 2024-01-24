Генпрокурор пообіцяв відновити зустрічі з бізнесом після доручень Зеленського силовикам

Бізнес-спільнота та генеральний прокурор України Андрій Костін домовилися кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

Про це генпрокурор заявив на пресбрифінгу за результатами зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями 24 січня, передає ЕП.

"Це було б дуже гарним сигналом, який прибрав би багато сірих зон, які існують, наприклад, у законодавстві, що регулює земельні питання, повноваження правоохоронних органів для того, щоб прибрати правову невизначеність", – сказав Костін.

За його словами, протягом наступних трьох місяців буде проведено аналіз поточних проблем, а також ухвалені рішення щодо деяких проваджень, аудиту та ревізії наявних інструментів, щоб у співпраці з усіма зацікавленими сторонами підготувати зміни до законодаввства.

"Якраз рішення РНБО передбачає три місяці для того, щоб провести певний аналіз кримінальних проваджень і внести відповідні проєкти законів і, мабуть, навіть ухвалити їх", – зазначив Костін.

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Зауважимо, що Офіс генпрокурора вже проводив щоквартальні зустрічі з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком, предметом яких були скарги бізнесу на дії правоохоронців. Про останню таку зустріч Офіс генпрокурора повідомляв 3 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачає запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручає внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.