Fitch підтвердило рейтинг агрохолдингу МХП Косюка

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) агрохолдингу МХП в іноземній та національній валюті на рівні "CC", старший незабезпечений рейтинг компанії підтверджений на рівні "C" з рейтингом повернення активів на рівні "RR5".

"Підтвердження рейтингів МХП відображає нашу думку про те, що навіть після часткового викупу облігацій з погашенням у 2024 році кредитний ризик залишається високим. МХП, як і раніше, стикається з серйозними операційними збоями через російське вторгнення в Україну – основний регіон виробництва та постачання компанії, – а також високими ризиками рефінансування та ліквідності, які в сукупності призводять до високої ймовірності дефолту", – йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Рейтинги припускають, що МХП, як і раніше, зможе рефінансувати існуючі короткострокові кредитні лінії для своїх операційних потреб, тоді як доступ до нового фінансування, ймовірно, залишиться обмеженим у найближчому майбутньому.

Fitch нагадала, що МХП у період з вересня 2023 року по січень 2024 року частково погасив $289 млн із єврооблігацій на $500 млн зі ставкою 7,75% і терміном погашення в травні 2024 року завдяки новій кредитній лінії на $400 млн, наданій трьома. організаціями та фінансовими інститутами розвитку.

Fitch не розглядає викуп як обмін проблемного боргу, незважаючи на те, що ціна була нижчою від номіналу, оскільки обмін проводився за добровільною участю інвесторів без будь-яких ознак примусу.

Зазначається, що викуп покращив управління зобов'язаннями МХП, зменшивши вимоги до рефінансування, але ризик рефінансування залишається високим.

За оцінками Fitch, доступний залишок коштів у розмірі $400 млн на кінець 2023 року й очікуване помірне генерування вільного грошового потоку (FCF) у 2024 році дозволять агрохолдингу погасити облігації, що залишилися в обігу, на суму $211 млн.

Уточнюється, що за кордоном на кінець минулого року зберігалося близько 80% коштів, і лише 50% експортних доходів підприємства підпадали під регулювання.

Враховуючи нещодавню підтримку, яку МХП отримав від банків, а також те, що більша частина її кредитних ліній була рефінансована, агентство вважає, що компанія збереже доступ до цих кредитів для забезпечення безперервності своєї діяльності до 2026 року.

Порушення операційної діяльності вдарило по прибутковості: за оцінками Fitch, EBITDA МХП знизилася до $517 млн у 2023 році з $544 млн у 2022 році, оскільки її цінова структура лише частково компенсує скорочення обсягу продажу, зростання витрат на логістику, комунальні послуги та персонал, а також вплив девальвації гривні.

"Ми припускаємо помірне зниження цін на сировинні товари на міжнародних ринках у 2024 році, що разом із нашими обережними оцінками обсягів продажів призведе до зниження рентабельності EBITDA до 16,7% у 2024 році з обмеженим відновленням прибутку до 2026 року", – зазначило агентство.

Ключовими припущеннями Fitch є зниження виручки на 2,8% у 2024 році через нормалізацію цін порівняно зі зростанням на 13% у 2023 році, маржа EBITDA близько 17% у 2024-2026 роках порівняно з прогнозованими 17,3% у 2023 році через більш високі витрати на логістику та персонал, капвкладення у розмірі $160 млн на рік на 2024-2026 роки порівняно з прогнозованими $180 млн у 2023 році та відсутність дивідендів та злиття та поглинання до 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що агрохолдинг МХП достроково викупив за 95% номіналу єврооблігацій на $138 млн із погашенням у травні 2024 року.

МХП – провідний виробник курятини в Україні. Холдинг контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць і вирощування поголівʼя, переробки, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці.

Власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – 30 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".