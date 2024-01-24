Азартні ігри у ЗСУ: Командирам можуть дозволити вносити бійців до реєстру ігроманів

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) пропонує дозволити командирам бойових частин вносити військовослужбовців до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Про це голова КРАІЛ Іван Рудий повідомив у Facebook.

"Заборонити онлайн-казино на передку неможливо. Обмежити доступ до участі в азартних іграх ми в Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не можемо, бо це є порушенням конституційних прав. Єдиний вихід – це внести "затятого гравця" до реєстру осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх", – зазначив Рудий.

Однак зробити це можуть лише члени сім’ї першого ступеня споріднення, зауважив голова КРАІЛ.

"Але саме на передовій, хто як не командир, відіграє цю роль? Саме він солдату – і батько, і брат, і син. Тож я звертаюсь до депутатів Верховної Ради. Наразі ви маєте швидкі інструменти внесення до цього переліку вищезазначених осіб ще й командирів батальйонів. Тож скористайтесь правом законодавчої ініціативи і давайте запровадимо відповідні зміни до законодавства", – наголосив голова регулятора.

Він уточнив, що після внесення відповідних змін гравець-військовослужбовець за поданням командира буде внесений до відповідного реєстру та буде обмежений у доступі до участі в азартних іграх.

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Водночас він визнав, що таке обмеження поширюватиметься лише на легальні онлайн-казино.

"Що ж стосується нелегальних гральних сайтів, то це відповідальність кожної окремої людини. Військовослужбовець, який використовує нелегальні сайти має розуміти, що таке казино може під прикриттям фінансувати агресора, використовувати персональні дані та дані геолокації. Тож закликаю усіх військових споживати відповідально", – додав Рудий.