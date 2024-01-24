Українці зможуть подавати заяви про втрати до міжнародного Реєстру збитків через "Дію"

Міжнародний Реєстр збитків планує запустити реєстрацію матеріальних втрат українців від російської агресії за допомогою платформи на основі "Дії", а сама структура має запрацювати орієнтовно в квітні.

Про це заявив виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський на брифінгу в Раді Європи у Страсбурзі, передає Укрінформ.

"Подача претензій буде здійснюватися через мобільний додаток "Дія" або веб-портал, для цього буде відповідна опція. З цього моменту і до запуску подачі заявок ми будемо публікувати всі необхідні інструкції та пояснення щодо того, як буде працювати процес. Мета полягає в тому, щоб зробити його максимально простим і зручним для звичайних українців", – сказав Ключковський.

За його словами, людина, що подає скаргу, зможе додавати будь-які додаткові файли й будь-які додаткові докази. Планують також сформувати систему підтримки, наприклад через центри надання адміністративних послуг в Україні.

"Дія" буде просто інструментом для подання скарг. Оскільки саму інформацію планують зберігати за межами України.

"Ми матимемо кілька резервних копій, дуже багато систем, які дозволять нам забезпечити цілісність інформації", – додав Ключковський.

Ще одним важливим питанням на шляху до запуску Міжнародного реєстру є створення Комісії з розгляду претензій.

За словами виконавчого директора реєстру, процес створення претензійної комісії все ще перебуває на стадії переговорів, оскільки існують юридичні труднощі, відсутність прямого прецеденту.

"Так само, як і реєстр, ми очікували, що комісія буде створена певним інструментом, можливо, міжнародною угодою за участю якомога більшої кількості держав. Тому що традиційно ці комісії з претензій вимагали б або згоди іншої сторони на їх створення, або резолюції Ради Безпеки ООН. Звичайно, ні те, ні інше наразі не є реалістичним, оскільки Росія ні за що не погодиться", – заявив Ключковський.

Однак, за його словами, зараз тривають активні переговори, і упродовж наступних кількох місяців слід чекати оновлень застосунку.

Як повідомлялося, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

В офіційно підписаних у Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.