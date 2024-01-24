Кожен третій IT-фахівець в Україні боїться втратити роботу, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Майже 48% IT-спеціалістів зазначили про зміни в своїй роботі минулого року, з них 34% змінили проєкт всередині компанії, майже стільки ж, 33%, перейшли на нове місце роботи. Ще 12% опинилися в резерві (bench).

Про це свідчать результати IT Research Ukraine.

6% IT-фахівців на момент дослідження були безробітні. Cтаном на травень 2022 року цей відсоток був меншим. Згідно з результатами IT Research Resilience, частка тих, що втратили роботу була 4,8%.

У межах дослідження також опитали СЕО та HR-фахівців, представників понад 400 техкомпаній України. Більше половини (58%) зазначили, що попит на нові кадри у компаніях знизився, майже чверть відзначили збільшення кількості вакансій. 57% компаній на період опитування мали переведених в резерв працівників.

Водночас, 85% компаній продовжують найм на відкриті вакансії, 56% з них шукають кандидатів із зовнішніх джерел. Крім того, 56% HR зазначили, що компанії наймають фахівців з рівнем кваліфікації Junior.

"На другий рік повномасштабної війни посилюються тенденції, притаманні ринку роботодавця: кількість кандидатів в рази перевищує кількість вакансій. Втім, якщо розглядати конкретні позиції, то є фахівці, на яких попит навіть зростає. Йдеться про спеціалістів із продажів, лідогенерації та маркетингу. Адже компанії шукають нові стратегії продажів, щоб представники інших посад мали проєкти", – прокоментувала керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк.

Зазначається, що техфахівці починають адаптовуватися до нових реалій і через непросту ситуацію на ринку не ризикують звільнятися з місця роботи.

Згідно з даними дослідження, медіанний показник утримання спеціалістів наразі сягнув 85%, показник плинності кадрів – 10%.

"Крім того, більшість кандидатів в пошуку роботи готові знизити свої очікування до фінансової винагороди. Лише кожен четвертий готовий чекати пропозиції з бажаним рівнем компенсації стільки, скільки потрібно. Звісно, це загальна картина без занурення у стек технологій чи досвідченість кандидата. Водночас, більшість фахівців, які наразі мають роботу (62%), до зниження фінансової нагороди не готові", – додала Возняк.

У порівнянні з минулим роком настрої IT-фахівців стають більш песимістичними. Майже половина думають, що у цьому році кількість вакансій буде зменшуватися. І лиш кожен четвертий вірить, що пропозицій стане більше.

Водночас, очікування HR-спеціалістів дещо позитивніші. 30% переконані, що вакансій стане більше, а 42% очікують, що ситуація залишиться без змін.







