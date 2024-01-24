Найбільший виробник цукру в Україні встановив п’ятирічний рекорд

Агрохолдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, за підсумками сезону цукроваріння 2023-2024 років переробив на п’яти своїх заводах 2,7 млн тонн цукрових буряків, виробивши 377,5 тис. тонн цукру.

Переробний сезон цього року тривав 130 днів і став кращим за обсягами виробленого цукру за останні п'ять років, повідомила пресслужба агрохолингу.

Окрім виробництва цукру, "Астарта" у минулому році зібрала 200 тис. тонн кукурудзи з урожайністю 10,35 тонн/га, що на 16,2% більше попереднього року і 2,2 млн тонн цукрових буряків з урожайністю 57, 61 тонн/га (+2,6%).

"Показники врожайності кукурудзи та цукрового буряку стали найвищими за всю історію вирощування культур по холдингу", – зазначається у повідомленні.

Водночас у компанії зауважили, що терміни збирання врожаю були тривалішими, ніж зазвичай, через рясні та затяжні опади у жовтні-листопаді 2023 року та логістичні труднощі доставки сировини на переробні підприємства, а відтак і збої у ритмічності роботи деяких цукрових заводів та зменшення їх продуктивності.

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Як повідомлялося, агропромисловий холдинг "Астарта" у 2022 році отримав 65,16 млн євро чистого прибутку, що на 46,8% менше у порівнянні з 2021 роком.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.