Влада Києва назвала попередню причину затоплення тунелю метро на Теремки. ВIДЕО

За попередніми висновками експертів Науково-дослідної судово-експертної установи, причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" є неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, передає пресслужба КМДА.

"Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро "Деміївська"-"Либідська". У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – розповів чиновника.

Він зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Кандибор зазначив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", – сказав він.

Чиновник запевнив, що науковці не вбачають в інциденті вини КП "Київський метрополітен", яке виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

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Як повідомлялося, на початку грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року.