"Укрпошта" назвала найкращу марку 2023 року. ФОТО

"Укрпошта", за результатами голосування українців, оголосила поштову марку "Вічна пам’ять" найкращою маркою 2023 року.

"Результати конкурсів на кращу марку завжди непередбачувані, бо залежать від багатьох обставин, але головне – від настроїв українців саме в час опитування. І результат минулого року цілком зрозумілий – люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 2024", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він також зазначив, що українці обрали найкращий поштовий блок, що закарбував насправді історичну подію – перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем.

"Тож кращий поштовий блок – "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Українська Carol of the Bells звучить на Різдво в домівках на кожному континенті, і тепер важко знайти людину, яка б не знала, що ці колядки створені українцями. Тепер у світі кажуть be brave like Ukraine, що означає абсолютну сміливість. Завдяки ЗСУ й усім, хто наближає перемогу", – зауважив Смілянський.

Авторами випусків стали Олег Шупляк та Миколай Кочубей.