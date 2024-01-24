Мінцифри розробило рекомендації використання штучного інтелекту для медіа

Міністерство цифрової трансформації України разом із партнерами та профільними експертами розробило рекомендації з відповідального використання штучного інтелекту в медіа. Мета – ознайомити українських журналістів з актуальними міжнародними практиками в цій сфері.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, серед основних принципів:

прозорість використання систем ШІ;

чітке розмежування авторського та згенерованого нейромережею контенту;

пріоритет людського фактора під час створення матеріалів;

саморегуляція медіа в разі взаємодії з цією технологією.

"Штучний інтелект активно використовується для створення контенту в "промислових" масштабах, включно зі сферою медіа. Проте стандарти взаємодії з нейромережами ще не повністю визначені. Тому ми розробили рекомендації, які пояснюють, як медіа повинні співпрацювати з системами штучного інтелекту, щоб уникнути ризиків і запобігти фінансовим та репутаційним збиткам. Ми хочемо, щоб українські медіа розуміли, що AI – це все ж інструмент у руках людини. Він далеко не ідеальний, тому потрібно відповідально використовувати його в роботі. Як саме – відповіді в документі", – зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Документ містить чітку інструкцію з порадами, на що саме медіа варто звертати увагу при виборі системи ШІ для роботи, а також як можна оцінити на етичність та правдивість контент, згенерований штучним інтелектом.

Поради, наведені в документі, ґрунтуються на найкращих міжнародних практиках використання штучного інтелекту в журналістській сфері. Зокрема, на рекомендаціях від комітету Ради Європи та політиках світових ЗМІ – BBC, Wired, Associated Press, CNET тощо.

Рекомендації з відповідального використання штучного інтелекту в медіа є частиною реалізації "дорожньої карти" регулювання ШІ в Україні. Документ передбачає, що держава надасть бізнесу практичні поради, як підготуватися до майбутнього регулювання у сфері AI, і лише після цього буде ухвалено національне законодавство.

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням.