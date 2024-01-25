Українці, які постраждали від війни, можуть отримати стипендії для безкоштовного навчання на IT-курсах

Українці, які постраждали від війни, зможуть отримати 1 тис. стипендій на навчання в сфері IT від освітньої онлайн-платформи Prometheus у партнерстві з Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) .

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До навчання запрошують внутрішньо переміщених осіб, українців, які втратили роботу через війну, житло яких пошкоджене внаслідок бойових дій, ветеранів та ветеранок, а також членів їхніх родин.

Вони можуть обрати один із запропонованих курсів:

Java Beginner;

Frontend. Базовий курс від Ciklum;

тестувальник QA Manual;

тестувальник QA Auto;

DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив;

UX/UI Design Basic.

Навчання розпочнеться у період із 5 до 14 березня поточного року. Після його завершення учасники отримають сертифікати та рекомендації щодо подальшого працевлаштування.

Для участі у програмі необхідно заповнити заявку за посиланням до 31 січня 2024 року включно.

На електронну адресу відібраних учасників надійде лист-інструкція. Результати відбору будуть оголошені до 8 лютого.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – це перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $285 млн, заснований за фінансування Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).