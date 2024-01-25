Українці, які постраждали від війни, можуть отримати стипендії для безкоштовного навчання на IT-курсах
Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До навчання запрошують внутрішньо переміщених осіб, українців, які втратили роботу через війну, житло яких пошкоджене внаслідок бойових дій, ветеранів та ветеранок, а також членів їхніх родин.
Вони можуть обрати один із запропонованих курсів:
- Java Beginner;
- Frontend. Базовий курс від Ciklum;
- тестувальник QA Manual;
- тестувальник QA Auto;
- DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив;
- UX/UI Design Basic.
Навчання розпочнеться у період із 5 до 14 березня поточного року. Після його завершення учасники отримають сертифікати та рекомендації щодо подальшого працевлаштування.
Для участі у програмі необхідно заповнити заявку за посиланням до 31 січня 2024 року включно.
На електронну адресу відібраних учасників надійде лист-інструкція. Результати відбору будуть оголошені до 8 лютого.
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – це перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $285 млн, заснований за фінансування Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).