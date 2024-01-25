Викиди від викопного палива у Європі скоротилися до мінімуму за 60 років
Про це пише The Guardian із посиланням на висновки фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA), передає Укрінформ.
"Викиди вуглецю в ЄС нарешті впали до рівня, який був очевидним у поколінні моїх батьків у 1960-х роках. Проте за цей період економіка зросла втричі, що свідчить про те, що зі зміною клімату можна боротися, не відмовляючись від економічного зростання", – сказав аналітик CREA Ісаак Леві.
За підрахунками Центру, більше ніж половина скорочення викидів сталася завдяки використанню чистішої електроенергії.
Згідно з галузевими даними, у 2023 році ЄС побудував рекордні обсяги сонячних панелей і вітрових турбін, і зміг виробляти більше електроенергії з дамб і атомних електростанцій.
Експерти встановили, що зниження попиту на електроенергію, спричинене гарною погодою, спричинило на 8% падіння викидів від викопного палива.
Леві зазначив, що скорочення викидів на 8% слід відзначати, але потрібно зробити більше, щоб ЄС припинив використовувати викопне паливо, зменшивши залежність від нафтодержав, таких як Росія, і водночас зробивши світ кращим місцем для наступного покоління.