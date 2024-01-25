"Нафтогаз" повідомив про масштабну кібератаку, сайти та кол-центр не працюють

У НАК "Нафтогаз Україна" зафіксували масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працюють кол-центр та низка сайтів компаній Групи.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та "Газмережі". Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про строки відновлення сервісів повідомлять додатково.

Якк повідомлялося, про збій у роботі сайту повідомила й "Укртрансбезпека", також тимчасово не працює ситема "Шлях".