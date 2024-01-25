Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе, – ЗМІ (оновлено)

Нафтопереробний завод у російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, був атакований безпілотними літальними апаратами Служби безпеки України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела.



"Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою метою СБУ. Безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт. Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Ушкодження отримала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони", – зазначив співрозмовник агентства.



За словами джерела, СБУ "б'є вглиб Росії і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська".



Влада Краснодарського краю РФ напередодні увечері спочатку повідомила про "загоряння" на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе. Згодом голова Туапсинського району Сергій Бойко визнав, що йдеться про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі, попросивши мешканців не викладати у мережу відео.

Вже сьогодні влада Краснодарського краю повідомила, що пожежники ліквідували "загоряння" на нафтопереробному заводі ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". За офіційними даними, горіла вакуумна установка, причин пожежі екстрені служби не повідомляють, пише "Коммерсант".

Однак на масштаб пожежі вказує те, що у її гасінні брали участь 99 осіб та 31 одиниця техніки.

Крім того, через "ситуацію" у Туапсе минулої ночі закривали повітряний простір над Сочі. Чотири рейси з Москви, Саранська, Пензи та Стамбула перенаправили до аеропорту Мінеральних Вод.