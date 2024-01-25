Фіцо заявив про домовленість продовжити транзит російського газу через Україну. У Шмигаля відповіли (оновлено)

Словаччина обговорює з Україною продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у відеозверненні після зустрічі з очільником уряду України Денисом Шмигалем напередодні в Ужгороді, повідомляє Bloomberg.

"Досягнуто домовленості про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина", – заявив Фіцо.

Після цього у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

"Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не збираємось домовлятися з росіянами і продовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", – заявили в Кабміні.

Водночас там зазначили, що "Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) щодо використання своєї газотранспортної мережі".

Bloomberg зауважує, що навіть без нової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" існує ймовірність того, що російський монополіст збереже маршрут постачання газу до ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні на аукціонах.

"Газпром" раніше використовував такі бронювання для постачання газу до Німеччини газогоном "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу. Але вони припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

Як повідомлялося, у 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.