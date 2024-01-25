НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана і голову банку "Альянс"

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук давнього бізнес-партнера ігор Коломойського Михайла Кіпермана, голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та ексначальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

Як уточнили у НАБУ, їх підозрюють у схемі заволодіння електроенергією, що завдало збитків "Укренерго" на 716 млн грн.

"НАБУ розшукує трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго". Йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голову правління комерційного банку", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Вищий антикорупційний суд заочно арештував Михайла Кіпермана у межах цієї справи. На засіданні прокурор САП зачитав листування, яке нібито підтверджує контроль Кіпермана над ТОВ "Юнайтед Енерджі" та іншими компаніями-фігурантами розслідування.

У чому підозрюють Кіпермана і "Юнайтед Енерджі"?

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК "Укренерго" подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".