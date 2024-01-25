"Укрпошта" заявила про технічний збій, обіцяє ліквідувати наслідки протягом дня (оновлено)

АТ "Укрпошта" попереджає про значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем. Через це певні послуги компанії недоступні.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у відділеннях є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Пізніше генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що наслідки кібератаки, яку сьогодні здійснили на IT-системи АТ "Укрпошти", в компанії обіцяють ліквідувати протягом дня, передає Укрінформ.

"Дякуючи тому, що це вже не перший наш досвід, всі процедури підготовлені. Наразі вже 96% платежів приймаються, ніякі дані чи кошти не втрачено, всі посилки їдуть. Єдине, що клієнти можуть не одразу побачити у мобільному застосунку, що посилка приїхала. Як тільки відновиться "Нафтогаз", ми одразу відновимо платежі. Маємо все відновити максимум за день", – сказав Смілянський.

Він зауважив, що це вже далеко не перша кібератака на системи "Укрпошти", і щоразу подолання їх наслідків потребує дедалі менше часу.

"Це вже 25 чи 26 атака, я вже їх перестав рахувати. Ми вже маємо досвід (ліквідації їхніх наслідків, – ред.) і так все робимо, що люди навіть такі атаки не відчувають. Максимум помічають в рамках одного-двох регіонів. Якби така атака сталася рік тому, напевно, вся б країна встала", – підкреслив очільник компанії.

Смілянський додав, що із сьогоднішньої атаки також будуть зроблені певні висновки, і кожен наступний випадок втручання у роботу IT-систем матиме значно менший вплив.

"Ви навіть можете і не помітити ту атаку", підкреслив Смілянський.

Як повідомлялося, сьогодні вранці газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зафіксували масштабну атаку на один зі своїх дата-центрів. Трохи дгодом в Укрпошті повідомили про "значний технічний збій" у роботі IT-систем компанії, пов’язаний з атакою на інформаційну інфраструктуру партнерів.

Раніше про масштабну кібератаку на один із дата-центрів повідомила НАК "Нафтогаз України". Також про збої в роботі сайту та системи "Шлях" заявила "Укртрансбезпека".