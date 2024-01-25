Неякісний одяг для ЗСУ на 25 мільйонів: Директору підприємства повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили директору приватного підприємства, який поставив українським військовим неякісний одяг на 25 млн грн.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у Києві на поставку зимового форменого одягу для військових. Гроші для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

"Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ. Унаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків", – йдеться у повідомленні.

Наразі йому обрано запобіжний захід.