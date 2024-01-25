"Укрпошта" планує створити мережу вантажних відділень. Цього року відкриють понад 40 точок

АТ "Укрпошта" створює власну мережу вантажних відділень. Цього року заплановано відкриття 41 точки прийому габаритних вантажів в обласних центрах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень. Жодних черг, зумовлених сплатою комунальних чи будь-яких інших рахунків та отриманням пенсій, – лише швидкість та якість. Нововведення передусім позбавить зайвих клопотів українських підприємців, обсяги відправлень яких значні", – пояснили в "Укрпошті".

Зазначається, що у вантажних відділеннях доступні такі послуги, як: надсилання й відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см; післяплата за товари та купівля пакування.

Також у вантажних відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під’їзду п’яти- та десяти-тонних вантажівок.

В "Укрпошті" додали, що у перспективі розглядається підвищення вагових критеріїв чи робота без вагових обмежень.

У межах проєкту вже переформатовано 13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях, що розташовані на базарах.

Упродовж року нові відділення відкриватимуться в обласних центрах країни. Зазначається, що компанія зважатиме на потреби українського бізнесу, тож мережа вантажних відділень згодом охопить і інші ключові міста країни з чисельністю населення 80+ тисяч.