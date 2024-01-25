Фонд гарантування відсудив у Росії 1,9 мільярда гривень

Господарський суд м. Києва 23 січня ухвалив рішення про стягнення з РФ в особі міністерства юстиції країни понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої ПАТ "Комерційний банк "Український фінансовий світ".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що це перше судове рішення за позовами Фонду до Росії про відшкодування збитків, завданих банку внаслідок збройної агресії проти України.

Як нагадали у Фонду, головний офіс та майже всі активи КБ "УФС" розташовувалися у Донецьку та були фактично втрачені внаслідок тимчасової окупації міста.

У 2014 році банк був визнаний неплатоспроможним постановою НБУ, на підставі чого 15 серпня того ж року Фонд запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

Загальна сума позову за обсягом втрачених активів банку на тимчасово окупованих територіях склала 1,9 млрд грн.

"Судові рішення, які підтверджують відповідальність країни-агресора за завдані збитки, надзвичайно важливі. Оскільки вони закладають правове підґрунтя у перспективі для відшкодування втрат, завданих Росією за роки збройної агресії. Це питання економічне та моральне: усі руйнації та збитки, яких зазнали банки та їхні клієнти внаслідок розв’язаної Росією війни, має покрити держава-агресор. Такі процеси складні та тривалі, проте Фонд гарантування продовжуватиме роботу з доведення усіх таких фактів у судах", – заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Відповідно до законодавства, відповідач може оскаржити рішення суду упродовж 30 днів з дня його оприлюднення.