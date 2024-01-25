Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

"Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики", – зазначається у повідомленні регулятора.

Нацбанк зауважує, що у 2023 році інфляція сповільнилася до 5,1%, у тому числі завдяки високим врожаям, зниженню світових цін на енергоносії, дії мораторію на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, а також послідовній монетарній політиці Нацбанку.

Однак із середини 2024 року вона пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв, подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці поточного року.

"Ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною. Це дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів, що обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості", – наголошується у повідомленні.

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Крім того, НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання у межах режиму керованої гнучкості курсу. Зі свого боку, збереження курсової стійкості залишатиметься важливим засобом утримання під контролем інфляційної динаміки та очікувань у 2024 році.

У Нацбанку додали, що базовий сценарій прогнозу передбачає отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження безпекових ризиків із наступного року. У такому випадку можливе незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року.

Загалом подальші рішення щодо облікової ставки залежатимуть від динаміки інфляції, стану валютного ринку, ритмічності надходження міжнародної допомоги, безпекових ризиків та інших чинників.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення з 15 грудня знизити облікову ставку з 16% до 15% річних.