Нацбанк оприлюднив оновлений прогноз інфляції та ВВП України на 2024 рік

Національний банк покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 9,8% до 8,6%. Водночас в НБУ зберегли прогноз щодо зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) на рівні 3,6%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що минулого року інфляційний тиск суттєво знизився. Зокрема, в листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні.

"Послабленню цінового тиску значною мірою сприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. Важливу роль відігравав мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги", – пояснили в НБУ.

Водночас зазначається, що сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року "свідчить і про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, зокрема заходів із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів".

Попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону в 2025 році

Нацбанк прогнозує, що інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів рекордних минулорічних врожаїв.

"Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат. Однак інфляція залишатиметься помірною", – кажуть в НБУ.

Очікується, що інфляція становитиме 8,6% наприкінці цього року. У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році – до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі.

Щодо зростання економіки

В НБУ наголосили, що попри війну, економіка України відновлювалася впродовж усього минулого року. Це сталося завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася міжнародним фінансуванням.

"У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік – до 5,7%", – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку переконані, що економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни, пояснює регулятор.

У 2025-2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.

У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази.