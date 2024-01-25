Новини

Хакерська атака уразила систему придбання квитків на київську кільцеву електричку

1380
Хакерська атака уразила систему придбання квитків на київську кільцеву електричку
Внаслідок масштабної хакерської атаки виникли тимчасові труднощі із придбанням квитків на міську кільцеву електричку через чат-бот та термінали "Укрзалізниці".

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Kyiv city express.

"Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали "Укрзалізниці" через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та вибачаємося за ці незручності", – сказано у повідомленні.

Що відомо про масштабну хакерську атаку 25 січня?

Як повідомлялося, масштабна хакерська атака у четвер призвела до збоїв у роботі цілої низки підприємства критичної інфраструктури.

Зокрема, не працюють колцентр та низка сайтів компаній групи "Нафтогаз України", у тому числі оператора газорозподільчих мереж ТОВ "Газмережі".

"Укрпошта" також зафіксувала значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем. Через це певні послуги компанії недоступні.

Про збій у роботі сайту повідомила "Укртрансбезпека", також тимчасово не працює ситема "Шлях", яку використовують для виїзду чоловіків за кордон.

ТОП-новини

всі новини