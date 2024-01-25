В Україні мобілізували 2,5% із 160 тисяч держслужбовців, – НАДС

Станом на кінець 2023 року фактична кількість працюючих державних службовців становила 159,9 тис. осіб, мобілізовані чи проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад 4 138 держслужбовців (з них 774 – жінки).

Про це повідомляє Нацагентство з питань державної служби (НАДС).

При цьому з початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 зазнали поранень.

Крім того, на тимчасово окупованих тариторіях або в межах районів бойових дій перебуває 4,09 тис. держслужбовців.

Водночас зменшилася кількість державних службовців, які виїжджали за кордон з 24 лютого 2022 року. Станом на грудень 2023 року їх нараховувалось 1,38 тис. осіб.

Загалом упродовж 2023 року зберігалася тенденція відтоку кадрів з української державної служби. За рік кількість держслужбовців зменшилася на 5,52 тис. осіб, зокрема в четвертому кварталі минулого року – на 1,67 тис.

Відповідно щокварталу збільшувалася кількість вакантних посад – наразі їх 39,1 тис.

Як повідомлялося, раніше у НАДС називали однією з причин відтоку кадрів державної служби запроваджені урядом обмеження на роботу державних службовців із-за кордону.