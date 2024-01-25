Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 січня, на рівні 37,5825 грн/$, порівняно із 37,5252 грн/$ у четвер.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 3 копійки – до 40,9161 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.